"No fue penalti, Cristiano me hace falta"

El Barça dejó escapar una buena oportunidad para acallar las críticas. Después de perder contra el Cádiz, el cuadro azulgrana se pegó un buen tortazo ante la Juventus.

La 'Vecchia Signora', que ganó por 3-0, inició su cuenta goleadora gracias a Cristiano. El luso, en el 13', le ganó la partida a Ronald Araujo y este le hizo penalti.

El árbitro indicó la pena máxima y el zaguero 'culé', ya en zona mixta, afirmó que el portugués le hizo falta: "No era penalti, lo vi en la televisión y no lo es, le gano la posición y cae, estoy por delante, es imposible que le pueda cometer falta".

"No entiendo nada, además la acción te marca bastante, no es penalti y te genera bronca. Y hubo un penalti claro sobre Leo y no lo pitó", añadió.