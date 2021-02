"No fue un buen partido, pero lo importante es el 0-1"

El Real Madrid no tuvo en Bérgamo su mejor partido. Jugo con un hombre más sobre el campo durante 73 minutos, pero no pudo inquietar al Atalanta hasta que en el 86' Mendy se inventó un disparo de diestra para poner el definitivo 0-1.

Tras el encuentro, Zinedine Zidane, técnico del conjunto 'merengue', no ocultó que su equipo cuajó un flojo encuentro en Italia, pero destacó la gran importancia del resultado conseguido.

"Nos ha costado, pero al final es un buen resultado. Es un triunfo importante con un gol fuera, pero sabemos que hay una vuelta y que hay que ganar. No fue un buen partido por la superioridad numérica. Jugamos contra un equipo muy fuerte físicamente. Defensivamente estuvieron bien y es un buen marcador", explicó el galo.

De igual forma, Zidane habló sobre la sorprendente inclusión de Isco en el once inicial y señaló su buen rendimiento. "Hace tiempo que no jugaba tanto y además en una posición que no es suya. Hizo un buen partido y sabemos lo que nos puede dar Isco. Era importante que jugara", argumentó.

Por último, el francés también habló sobre la polémica roja al Atalanta y a la falta de gol del equipo blanco sin Benzema. "No sé si la roja ha sido excesiva. No hicimos un gran partido, pero lo importante era ganar. Tras la expulsión nos ha costado encontrar los espacios. No depende de nosotros jugar contra diez. ¿Falta de gol? No es un problema porque marcamos uno y no encajamos. Sabemos que hay muchas bajas, pero nosotros seguimos con lo que seguimos haciendo bien. Defensivamente estamos bien y no concedemos ocasiones al rival", sentenció.