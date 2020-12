No había VAR: la agresión de Cavani a Yerry Mina que no fue ni amarilla

El Manchester United se llevó el partido de cuartos de la EFL Cup ante el Everton por los goles que llegaron en el tramo final de un partido que acabó calentándose.

Y lo hizo con un encontronazo entre Yerry Mina y Cavani, pues la rivalidad de ambos en Sudamérica llegó a los estadios de Europa. El charrúa acabó golpeando al defensa en el centro del campo.

Le cogió de por el cuello de la camiseta y Yerry Mina se fue al suelo, mientras que el delantero no recibió ni la tarjeta amarilla porque el árbitro no lo vio y no lo consideró para tal.

Y eso que pudo ser hasta roja. Eso sí, en el partido no hubo VAR y no se pudo revisar esa acción entre el defensa y el delantero que sí quedó reflejada en las redes.