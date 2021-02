Ronald Koeman apareció en rueda de prensa para comentar la actualidad balompédica del Barcelona. Se centró en la cita de Liga contra el Alavés, motivo de su comparecencia, pero también se le preguntó por otros aspectos, como la cita de Champions ante el PSG.

El técnico, después de que se le pusiera sobre la mesa el encuentro europeo ante los galos, recordó que prefiere pensar partido a partido y que, de momento, el duelo con los 'babazorros' es más importante para él. De hecho, mencionó, tras hablársele de Neymar, que el brasileño no tiene nada que ver con el choque liguero.

"El partido de mañana es más importante que el del martes. Vamos partido a partido y queremos seguir la buena racha en LaLiga. Es importante para afrontar el partido del martes. No creo que Neymar sea jugador del Alavés. Esto para el lunes", dijo en concreto.

Más tarde, se le insistió en que comentara la situación del astro del PSG, pero se mostró impasible: "No hablo de París y no hablo de Neymar".

Sobre el expediente a Piqué por decir que la mayoría de árbitros son del Madrid, explicó: "No es mi problema. No voy a entrar. Él es responsable, es suficientemente experimentado como para decir lo que quiere, pero hay que cuidarse porque, con pocas cosas, te pueden hacer un problema. Intentar criticar, pero con respeto y con palabras que no puedan hacer nada".

Habló además sobre la polémica jugada en la Copa del Rey contra el Sevilla en la que el Barcelona pidió penalti por una falta de Suso a Jordi Alba que se señaló fuera del área: "Ya lo dije después del partido: es penalti. Hay una imagen del árbitro que lo pita fuera. No entiendo porque el VAR no entra. Todo el mundo ha visto que la falta es dentro, el VAR tenía que corregir que la falta es dentro. Ellos se pueden equivocar, no hay problema".

Se le mencionó que el club, en sus redes sociales, publicó un vídeo para apoyar su tesis de que Mateu Lahoz debió señalar pena máxima, a lo que contestó: "No es decisión mía publicarlo. Como dije tras el partido, es penalti".

¿Será capaz el Barça de remontar? "Hemos hecho un buen partido; para mí, no perdimos. Si repetimos el partido, no lo perdemos. Tenemos esperanza para la vuelta en casa. Este equipo es capaz de dominar al Sevilla, pero debemos tener un poquito de suerte".

Acerca de la falta de fichajes, aseveró: "No soy una persona que hable después. Yo estuve hablando con ellos y, para mí, lo necesitábamos, pero respetaba las decisiones de los candidatos y el club. Con las bajas que hemos tenido, nos falta gente atrás. Nos falta contundencia defensivamente y no hemos jugado muchos partidos con la misma defensa. Por las lesiones, hemos bajado el rendimiento".

Los siguientes compromisos del plantel son, en su mayoría, en el Camp Nou: "Está bien tener partidos seguidos en casa porque no hace falta viajar y podemos descansar más. Ojalá podamos recuperar a gente para tener una plantilla competitiva".

Dest y Pjanic son altas para el duelo con el Alavés, aunque Braithwaite recayó. No obstante, Koeman especificó: "Dest, Pjanic y Braithwaite han hecho algo hoy. Tema de Araujo o Piqué, siempre hay que haber un margen de un riesgo. No hay que arriesgar por que sea el partido del PSG. No soy partidario de arriesgar para un partido. Estos jugadores tienen que recuperarse, sin prisa. Si pueden, mejor todavía".

"Necesitamos frescura en el equipo, pero físicamente estamos bien. Una segunda parte como en Sevilla no podríamos hacerla si no estamos físicamente bien. Hay jugadores que llevan muchos minutos y hay que mirar si damos un descanso a algunos para estar en las mejores condiciones para el próximo partido", añadió.

El Bayern de Múnich, que derrotó a Tigres en la final del Mundial de Clubes, conquistó el 'Sextete' de la temporada 2019-20. Se le pidió que eligiera entre los bávaros actuales o el Barça de Guardiola: "Me quedo con el Barça de Guardiola, ha hecho el mejor juego de los últimos 25 años. Lo del Bayern es impresionante, pero lo del Barça fue algo más".

Su rival en el banquillo en el Alavés es Abelardo, que fue compañero suyo en el campo cuando era futbolista: : "Es bonito. Hemos jugado juntos varias temporadas y siempre me ha parecido un gran profesional. Es un gran competidor y se nota en los equipos que ha trabajado. Será bonito darle la mano y un abrazo mañana por la noche".

¿Pretende Koeman hacer más rotaciones para cuidar el físico de su plantilla? "Muchas no porque tampoco hay mucho más. Pondremos al equipo mejor para ganar el partido. El objetivo es ganar tres puntos y prepararnos para el martes, pero primero hay que jugar bien y ganar el partido".

"Araujo está lesionado y, si hay un momento en el que puede estar, hablaremos con él y los médicos. Es importante saber cuál es el riesgo. Todavía no hemos decidido. Mañana no va a estar y veremos el martes", individualizó por petición de un periodista.

Se antojaría vital este jugador para reforzar la defensa 'culé': "Es verdad que encajamos goles, pero también creamos mucho más. Hay que ser contundentes en defender. Nos falta más regularidad en defensa, sobre todo por la gente que no tenemos. El cansancio puede ser importante en tema concentración, pero tampoco estoy tan preocupado. Voy a estar preocupado si no generamos ocasiones".

"Estamos dándoles oportunidades a los jóvenes jugadores para que ganen esa calidad, necesitan crecer y eso es normal. El caso de Pedri es increíble, lo rápido que se ha puesto a este nivel. Necesitan oportunidades. Es normal que, incluso con muchos jugadores lesionados, tengamos a muchos disponibles. Así, tienes más competición y puedes lidiar mejor con tantos partodos. Es difícil, pero necesitamos crecer y tener más competitividad en cada posición", cerró.