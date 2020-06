No habrá césped retráctil en el Bernabéu hasta el próximo verano

El Real Madrid ha decidido esperar y no instalar el césped retráctil, una de sus grandes apuestas para el nuevo Bernabéu, hasta el próximo verano debido a que se trata de una obra complicada que podría llevar más de lo esperado.

Los 'merengues' han decidido no arriesgarse ante la duda de que no haya tiempo suficiente para acabar ciertas partes de la obra y no poder volver a jugar en la próxima temporada en el templo blanco, por lo que prefieren esperar a 2021.

El Madrid ya sabe que este curso se jugará en el Di Stéfano, por lo que seguirán avanzando con otras partes sumando el tiempo de vacaciones cuando termine LaLiga.

El nuevo césped se alojará bajo el lateral de la Castellana mediante un sistema de raíles para esconder el verde los días que no haya partido y poder usar el espacio para otros eventos, pero para ello hay que excavar una cyeva de 30 metros de profundidad.

Para ello el Real Madrid tendrá que excavar una cueva de 30 metros de profundidad, además de disponer de cierto espacio del terreno de juego y renunciar a la tribuna del lateral del Paseo de la Castellana.

El nuevo Bernabéu, que aportará a los blancos el doble de ingresos que ahora por su explotación, destacará por su marcador de 360 grados y la cubierta retráctil, además de por el césped móvil.

Ahora mismo, el césped está totalmente levantado y el club sigue acortando los plazos para hacer realidad su ambicioso proyecto.