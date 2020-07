"No habrá movimientos accionariales hasta que no acabe la temporada"

En los últimos días, el nombre de José María del Nido ha salido a la palestra en el entorno del Sevilla por la presunta intención de este de volver a la presidencia del club.

El rumor ha generado un gran revuelo, pero el propio ex presidente ha querido informar que, hasta que no concluya de manera oficial la temporada, no habrá ningún movimiento accionarial en la entidad. Eso ha expresado en un comunicado remitido a 'EFE'.

"Ante las distintas informaciones que se han publicado, relativas a los movimientos accionariales que se han producido en los últimos días, facilitadas por el actual Presidente del Sevilla F.C. S.A.D. (José Castro), al ver peligrar el puesto que ocupa en el Consejo de Administración de la Sociedad, pongo en conocimiento de la opinión pública en general, y de los sevillistas en particular, lo siguiente", comenzaba el comunicado de Del Nido.

"Que en las reuniones que entre los máximos accionistas, entre los que me encuentro, se han producido en la última semana, acordamos todos no facilitar información alguna de la situación accionarial actual [...] y, hasta que el primer equipo deje de competir, no habrá movimiento accionarial alguno en el sentido anteriormente indicado", expresó el ex mandatario, que no quiere que se genere ninguna inestabilidad social o deportiva en esto momentos.

"Toca centrarse en la Europa League, y seguro que así lo harán los profesionales, para conseguir conquistar el sexto título europeo para nuestro club, coronando así una gran temporada futbolística [...] Lo mejor está por llegar, os compelo a gritar para que se escuche, cuando menos en toda Europa: ¡Viva el Sevilla, viva el Sevilla y viva el Sevilla!", sentenció.