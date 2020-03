"No habrá problema si Reinier no va con el primer equipo el año que viene"

Reinier hizo un doblete en el partido frente al Coruxo y levantó la opinión del equipo rival. Su padre, Mauro Brasilia, atendió al programa 'Tiempo de Juego' para analizar la situación de su hijo.

"Es una felicidad muy grande por todo lo que viene aconteciendo a nuestro hijo. Ha tenido una bienvenida maravillosa por parte del Madrid y poco a poco va entendiend olo que quiere Raúl. Nos ilusiona de cara al futuro", afirmó.

En cuanto a su ascenso al primer equipo, la familia de Reinier no tiene ninguna prisa: "No habría problema si el año que viene no estuviera en el primer equipo. Llegamos al Madrid con el proyecto de que tuviera tiempo para conocer el fútbol español y europeo. No tenemos prisa y vamos con los pies en el suelo y, para ello, Reinier tiene mucha paciencia. Lo importante es que tenga confianza".

Sobre una cesión en el futuro a modo de formación y para luego volver, Mauro insistió en que "el proyecto es ir poco a poco" y depende del desarrollo del jugador.

"Reinier quiere trabajar para tener más confianza y su objetivo es que demuestre su fútbol y corresponda su fichaje", acabó el padre de Reinier.