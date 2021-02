"No habría salido del armario si siguiera jugando al fútbol"

El pasado verano, Thomas Beattie se declaró homosexual. Lo hizo tras colgar las botas, a sabiendas que haberlo hecho como jugador profesional habría acabado con su carrera.

Este problema recorre el mundo de punta a punta en el fútbol masculino, ya que en el femenino las jugadoras no tienen problema a la hora de dar a conocer su homosexualidad.

Falta mucho por avanzar en este sentido en el fútbol masculino, tal y como el propio Beattie ha reconocido en unas declaraciones ofrecidas a la 'BBC'.

El ex jugador de las categorías inferiores del Hull City comentó que si siguiera en activo, no habría salido del armario: "La razón es la misma por la que la mayoría de la gente no está saliendo del armario ahora: todavía estamos tratando de redefinir qué es la masculinidad y ese es un gran problema en el deporte".

Y añadió: "El fútbol es un deporte muy físico y agresivo, por lo que cualquier ataque a tu masculinidad parece que menoscaba tu rendimiento. Conozco a algunos de los hombres heterosexuales más femeninos y a algunos de los gays más masculinos, y no tiene nada que ver con tu capacidad para rendir como futbolista o hacer cualquier otra cosa".

"Lo más probable es que el próximo jugador abiertamente gay sea alguien que salga del sistema juvenil y llegue a la élite. Incluso ese camino sería difícil en este momento y aún poco probable, pero es más probable eso a que lo haga alguien en la Premier League", prosiguió el ingle´s.

Finalmente, reconoció que nunca ha vivido una mala experiencia en un vestuario por comentarios de sus compañeros: "Realmente, no escuché muchos comentarios homófobos en un vestuario, los futbolistas están bastante abiertos a las diferencias".