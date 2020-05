"No hacía falta que Suárez me pidiera perdón por el mordisco; admiro su malicia"

La autobiografía de Giorgio Chiellini sigue dejando pasajes que crean de todo menos indiferencia. Uno de los asuntos más cacareados de su carrera fue el mordisco que le dio Luis Suárez en el Mundial de 2014. Lejos de hacerse la víctima, empatizó con el verdugo.

"El día del mordisco no había pasado nada raro. Marqué durante casi todo el partido a Cavani, otro tipo complicado con el que no nos faltó vivir nada en el campo. De repente, noté que me mordían el hombro y nada más. Se pasó, pero es su estrategia de contacto en la lucha, y, si puedo decirlo, también es la mía; él y yo nos parecemos y me gusta enfrentarme con delanteros así", contó.

De hecho, el central de la Juve no entendió necesario que Luis Suárez le llamara para mostrar su arrepentimiento. "Fue después de un par de días y no hacía falta pedirme ningún perdón. Yo en el campo también soy un gran hijo de p*** y estoy orgulloso de ello. Las malicias son parte del fútbol, ni las llamo irregularidades", contó.

Incluso se mostró seguidor de ese lado oscuro de Luis Suárez: "Admiro su malicia. Si la perdiera, se convertiría en un delantero normal. Para superar el rival debes ser listo, yo noto cuando es necesario provocar. Es algo irracional, casi una percepción emotiva".