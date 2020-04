"No hay cojon** de dar por acabada LaLiga"

Bernd Schuster ha sido muy claro sobre su posición acerca de volver o no a jugar y, además, sobre si hacerlo con público o a puerta cerrada en el 'El Transistor'.

"No tengo ninguna esperanza de que se juegue un partido en esta temporada. Para mi hubiese terminado ya la temporada, lo que pasa es que no hay cojon** para tomar la decisión", afirmò contundentemente.

El alemán no concibe el fútbol sin público, razón por la que piensa que no debe volver a rodar el balón: "El fútbol tiene que ser con aficionados. Yo no creo que este verano esté solucionado el problema".

En cuanto al Barcelona y los últimos hechos ocurridos, Schuster echó la mirada hacia atrás para acordarse del despido de Ernesto Valverde.

"En el Barça ya fue rara la destitución de Valverde, así que todo lo que está pasando ahora... Mala señal si a Bartomeu se le está yendo su gente", continuó.

Concluyendo, el ex futbolista contó que está ayudando a su hijo a darle a la pelota con la derecha porque es zurdo y que sale a la calle tres veces a la semana para acudir al fisioterapeuta.