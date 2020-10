"No hay comunicación con el club sobre los fichajes"

El entrenador del Valencia, Javi Gracia, explicó que en los dos meses que lleva en el club aún no ha hablado con Peter Lim, máximo accionista de la entidad, y dijo que espera hacerlo.

"No he dicho nunca que he hablado con el propietario porque no he hablado con él. En algún momento hablaré con él, pero ni he estado ni he hablado con él", señaló.

El entrenador navarro también señaló que tras un par de semanas sin hablar con el presidente Anil Murthy coincidió con él en el desplazamiento de esta semana a San Sebastián para visitar a la Real Sociedad, pero que no mantuvieron una conversación profunda de trabajo.

"Conversamos lo que conversamos en un viaje, pero en materia de fichajes no hemos hablado nada", deslizó. De hecho, el entrenador apuntó que no hay comunicación con él para cuestiones de mercado.

El entrenador navarro dejó entrever que en las conversaciones que ha mantenido con los dirigentes del club no se le ha establecido un objetivo concreto para la temporada y dijo que él siempre prefiere que sean retos ambiciosos, pero matizó que hay que tener en cuenta las posibilidades de la plantilla y que aún no sabe cuál será su configuración definitiva.