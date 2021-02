"No hay excusas, no nos podemos permitir esto"

Jordi Alba no puso excusas al empate. Captura/Movistar+/Gol

El futbolista del Barcelona Jordi Alba no le buscó explicaciones al empate ante el Cádiz y no quiso poner excusas. "Somos el Barcelona y no nos podemos permitir estos resultados", dijo el lateral ante las cámaras de 'Movistar+'.