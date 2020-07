No hay fiesta sin sustito

El Liverpool se dio un homenaje que, en la segunda parte, se le podría haber atragantado. Pero como no hay fiesta sin un pequeño susto, los 'reds' se divirtieron, apretaron los músculos y los dientes cuando tocó y acabaron festejando por todo lo alto su gran curso en la Premier League.

No fue el típico partido entre dos grandes de Inglaterra. El ritmo, incluso, parecía ser incluso bajo. No había dominador claro al inicio, si bien los de Klopp se fueron haciendo con la pelota y el terreno, pero no con las ocasiones.

El Chelsea recibía poco antes de jugar la buena noticia del pinchazo del Manchester United. Los 'red devils' no pasaron del 1-1 ante el West Ham y dejaba el pase de Champions a un solo punto de distancia para los de Frank Lampard.

Pero las ilusiones continentales, al menos antes de la última jornada, la alejaron Keita y Alexander-Arnold a base de golazos. El primero, en el 23', llegó tras un latigazo del jugador 'red' que hizo temblar el larguero antes de superar la línea. Y en el 37', Alexander-Arnold clavó una falta directa para llevar la tranquilidad a su equipo. O al menos, eso creía.

Los últimos minutos del primer tiempo anticiparon lo que continuaría en la segunda parte. Wijnaldum y Giroud, en el 43' y 45', llevaron el 3-1 al marcador antes del descanso. Un balón cazado en el área y un tanto de puro 'killer' desde el suelo precedieron al pitido final.

La reanudación comenzó con tres fallos de Salah a los que no nos tiene acostumbrados y, entre ellos, el 4-1. Fue Firmino el que celebró esta vez, pero Alexander-Arnold debería llevarse algo del tanto con una asistencia de escuadra, cartabón y nivel de obra.

Pulisic y el otro Chelsea

El cuarto fue la gota que colmó la paciencia de Lampard. El técnico 'blue' quitó de una tacada a sus tres atacantes (Giroud, Willian y Mount) y dio entrada a Hudson-Odoi, Abraham y Pulisic. Y el cambio del norteamericano en el 59' fue no ya un soplo de aire fresco, sino toda una tormenta que a punto estuvo de derribar la hasta entonces feliz navegante nave 'red'.

Pulisic se marcó un jugadón para asistir a Abraham en el 4-2 (61'), tuvo una clara ocasión en el 63', intentó sorprender a Kepa en el 68' y lo batió en el 73', con un disparo cerca de la escuadra, para poner el 4-3 en el marcador.

Llegó el susto que suele arruinar o al menos detener la lujuria de cualquier 'party' que se precie. Pero ya en el minuto 84, Oxlade-Chamberlain fue el coche que, al final, era del vecino y no de los padres del chico de la fiesta. El 5-3 tras un gran contragolpe de Robertson hizo volver a latir un corazón 'red' que, con el pitido final, pasó a celebrar su merecido título.

Por su parte, el Chelsea necesita, al menos, empatar ante los Wolves en la última jornada para sellar su pase a la Champions. Ahora es cuarto con 63 puntos, los mismos que un United (tercero) que se verá las caras con el Leicester, quinto con 62.