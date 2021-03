"No hay guerra con el Madrid, queremos la mejor solución para Hazard"

El criterio del Real Madrid se impuso y Eden Hazard no pasará por el quirófano tras su última lesión. En rueda de prensa, Roberto Martínez habló de la situación del extremo, al que la Selección de Bélgica le propuso que fuese operado.

"Al principio miramos todas las posibilidades para encontrar la mejor opción. Una de ellas fue operar y quitar la placa. Después de todos los consejos y el análisis de todos los expertos, la decisión ha sido no hacerlo", explicó el seleccionador de los 'diablos rojos'.

'Bob' Martínez huyó de conflictos con el club de Hazard: "Estamos trabajando en la misma dirección que el Real Madrid, hay una gran relación entre nuestros servicios médicos. Le aseguro a los madridistas que solo buscamos lo mejor para Eden. El proceso de rehabilitación ha empezado. El rumor y la especulación a nivel de prensa es algo del pasado".

"No hay división, no hay guerra, estamos todos para intentar encontrar la mejor solución. Creemos, estamos convencidos, que las lesiones vienen del mismo foco, no es que sean distintas lesiones. Por eso es un periodo tan difícil", insistió el técnico.

Y se lamentó por la inoportuna lesión: "Estaba preparado para volver, lo hizo en Liga contra el Elche, lo hizo bien y luego se descubrió otra lesión. Es algo en el psoas, pero el mayor problema es que todo viene desde que se operó. La decisión es clara, un tratamiento conservador".

Pero, ¿por qué es mejor no operar?: "Una opción era quitar la placa, pero no hay prueba médica y científica de que sea eso lo mejor. Esperamos verle antes de que termine la temporada marcando las diferencias. Será el mejor de la Eurocopa".

Tampoco se marcha plazos para tenerle de vuelta: "No hay fechas, solo pensamos en él, en lo que necesita y en que esté bien. Estoy seguro de que volverá. Entre nosotros y el Madrid tenemos que concentrarnos en darle lo que necesite. Somos muy optimistas con lo que pueda pasar las próximas tres semanas. Eden está bien de ánimo, decepcionado por no poder jugar, pero ya mira al próximo objetivo".

Finalmente, le dio todo su apoyo y trató de animarle: "Está en el mejor momento de su carrera, es responsabilidad de todos los que le rodeamos apoyarle. Queda mucho para la Eurocopa. No hemos fijado fechas, es algo del día a día, lo contrario sería un error de todos. Solo desde el día a día tendremos la respuesta final. Conociéndole, que nunca había estado lesionado, esto es un 'shock' importante para él. Soy optimista con que estará en la Eurocopa".