"No hay nada que no me haya gustado de la Selección"

España sumó una nueva victoria en su grupo de la Liga de las Naciones y ya tiene una ventaja de dos puntos sobre Alemania, que dio cuenta de Ucrania a domicilio (1-2).

Los de Luis Enrique se bastaron con el gol de Oyarzabal al inicio del partido, lo que llegó a complicar las cosas para 'la Roja' en la recta final del encuentro.

"No hay nada que no me haya gustado. Para presionar ante cinco, dos pivotes y el portero es difícil. La mayoría del partido lo hicimos muy bien. Estoy muy orgulloso por el tramo final porque en otro momento nos habríamos ido atrás y sacamos el equipo adelante para que no tuvieran ocasiones", empezó diciendo el asturiano.

"Sabíamos que Suiza iba a ser difícil por su idea de presionar, intentamos hacer lo de siempre. No cerramos el partido y al final cuesta, claro que cuesta. Que solo llevasen un punto no indicaba su nivel", añadió el técnico.

Por otra parte, 'Lucho' se refirió al tanto de Oyarzabal. "El gol no es un fallo de ellos, es un gran acierto nuestro. Es difícil quitarles el balón, pero el premio era nuestro. Un gran acierto del equipo que tiene su recompensa con el gol. Ellos tuvieron una que sacó David y nosotros pudimos cerrar el partido con la de Ferran en la primera parte y más en la segunda".

Por último, Luis Enrique habló sobre la competencia dentro de la Selección. "Estamos intentando generar competitividad, hacer un equipo de 23 futbolistas que estén dispuestos a jugar y dar su mejor versión. Las rotaciones dependerán de lo que veamos en estos días. Ucrania jugó como nosotros y estarán igual", concluyó.