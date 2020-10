"No hay partido de Bale en el que no dé el máximo"

Si hay alguien en el Tottenham que sabe bien cómo se las gasta Gareth Bale, ese es Ben Davies. Y es que ambos ya han jugado juntos muchas veces para Gales.

"A Bale le conozco muy bien, he jugado muchas veces con él en la Selección de Gales. Creo que nunca he tenido un partico con él en el que no haya jugado al máximo nivel. Le auguro muchos éxitos aquí en su segunda estapa como 'spur", dijo Ben Davies a 'Dugout'.

Y analizó de paso los fichajes que ha hecho el Tottenham este verano: "Creo que hemos incorporado jugadores de mucha calidad este año. Hemos sumado futbolistas de gran nivel en muchas posiciones que nos hacían falta. Cuando hay fichajes nuevos, siempre sientes que pueden empujar al equipo y también que pueden ayudar a otros que ya estaban dentro a aumentar su nivel".

Por último, prefirió ser cauto en cuanto a los retos de los 'spurs' en la 2020-21. "Hay que mirar solo al partido que tenemos delante, pero tenemos que confiar en que somos capaces de ganar a cualquier equipo de esta competición", finalizó.