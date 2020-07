"No hay que despreciar lo que hizo el Barcelona"

Zidane atendió a los medios en la rueda de prensa previa al último partido de Liga del Madrid, que será ante el Real Madrid. Repasó la actualidad de la entidad, además de valorar el mercado de fichajes y su rendimiento como entrenador esta temporada. También mostró respeto al eterno rival: "No hay que despreciar lo que hicieron en el Barcelona".

"Falta un partido y tenemos que respetar eso. Sabemos que tenemos un partido mañana y lo vamos a jugar como siempre queremos, para intentar hacerlo bien", comentó sobre el duelo que les espera ante el Leganés. El objetivo será seguir dando una buena imagen.

Tras preguntarle un periodista sobre el mercado de traspasos, afirmó: "Tú en tu pregunta me estás diciendo muchas cosas. Falta el partido de la Champions, falta el de mañana, faltan muchas cosas. No vamos a hablar del próximo año si este no está terminado. Las cosas se hacen poco a poco".

Respecto a si le agradaría que Benzema acabara como 'Pichichi', dijo: "Sí, me gustaría". A su juicio, el delantero está haciendo un gran trabajo y el trofeo sería una recompensa a su esfuerzo. Tampoco quiso individualizar con Hazard: "Lo que hacemos es cosa del equipo. Hemos peleado hasta el final y, ahora, toca disfrutar".

Le pidieron que se pusiera una nota como técnico y respondió: "Yo no me voy a poner una nota, vosotros estáis ahí para eso. Yo te dije que era mejor jugador que entrenador porque es lo que pensaba. He estado 20 años de jugador y llevo solo cuatro o cinco como entrenador, una nota no sirve para nada".

Sobre si le quedaba ganar la Liga después de ser considerado un técnico que gana finales, aseveró: "No tengo espina de nada, estoy disfrutando de lo que estoy haciendo. Es complicado porque, a veces, hay mucho debate, pero yo estoy disfrutando de lo que es mi pasión, antes de jugar al fútbol, ahora de entrenar y de estar en el mejor club del mundo".

¿Y seguirá en el Madrid la próxima temporada? "Nadie sabe lo que va a pasar, por eso no estoy hablando del año siguiente. Yo estoy a gusto aquí con lo que hago, pero nunca se sabe lo que va a pasar en el fútbol, por eso estoy tan tranquilo con lo que hago, con mi situación".

"No sé lo que va a pasar en el futuro, ya veremos hasta cuándo", añadió antes de que le preguntaran también sobre cómo afronta la eliminatoria de Champions ante el City. "Es un partido complicado, el de ida ya fue complicado y lo mismo en la vuelta, pero esto no va a cambiar nada, vamos a luchar y pelear hasta el último segundo", contestó.

Sobre cómo ha mejorado la zaga 'merengue', explicó: "Es una buena pregunta, pero no son diez partidos para ganar la Liga, yo creo que es como siempre: en el fútbol, hay que mantener un equilibrio, yo creo que nosotros, últimamente, estamos teniendo más regularidad".

"Sobre todo a nivel defensivo, pero siempre hablamos de portero y de cuatro jugadores, pero el fútbol consiste en defender cuando no tenemos el balón y atacar cuando no lo tenemos y, últimamente, lo estamos haciendo bien. Lo necesitamos para ganar títulos", añadió.

¿Y cómo se motiva al equipo para el encuentro ante el Leganés, con la Liga ya conseguida? "Sabemos que hay un partido y vamos a ir a por él, es un partido de Liga además, no es un amistoso. Queremos hacerlo bien". La meta es clara: despedirse ganando.

Respecto a por qué elude presumir de su buen hacer desde el banquillo, aseveró: "Yo soy como soy, no voy a sacar el pecho si no es mi forma de ser, disfruto de todas formas, lo he disfrutado de jugador y de entrenador y soy una persona alegre como cuando me pasan cosas buenas, pero nada más, el resto es fútbol".

"No estamos de vacaciones. Vamos a descansar un poquito porque el tramo final ha sido tremendo, pero nuestra mente está en el encuentro del City", dijo al ser preguntado sobre cómo tiene ideado el plan para buscar la remontada ante el cuadro de Guardiola.

También le preguntaron sobre el mal fin de campaña de los de Setién: "No, pero yo creo que cuando miras los partidos que han hecho el Barcelona, de todos los que hicieron, perdieron el último. De diez partidos, ganaron siete, con tres empates... esto es el fútbol. Nosotros hicimos un gran finde temporada: no hay que despreciar lo que hicieron en el Barcelona".

Con el Leganés como último rival en Liga, analizó al técnico con el que se verá las caras, Javier Aguirre, quien tiene una personalidad bastante marcada. Zidane dijo sobre él que es un "entrenador con mucha experiencia" y alabó su carrera en los banquillos.