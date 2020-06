"No hay que pedir perdón por tu pasado"

Marcos Llorente cambió este verano el Real Madrid por el Atlético de Madrid en un movimiento que levantó algunas ampollas. Pero, tras la noche de Anfield, el centrocampista se convirtió en héroe del Wanda.

"Para nada creo que haya que pedir perdón. Al final la carrera del futbolista da muchas vueltas. Mientras trates a todos los equipos con respeto y lo ds todo y trabajes, estés en el club que estés, vas a caer bien a la gente y la gente te va a tener cariño", aseveró en 'El Mundo'.

Habló Llorente de lo que supuso el cambio de equipo pero no de ciudad. "Le di vueltas, obviamente. Cuando sales de un club no es fácil, sea el que sea. Y si al final tienes la suerte de estar en un equipo grande, es más difícil dar el paso. Pero en cuanto surgió la oferta del Atlético me encantó y así se lo hice saber a mi tío Julio", aclaró.

Llorente recordó la noche de Anfield. "Es la noche más bonita que he vivido en el fútbol. Recuerdo que cuando me la dio Morata, en el segundo gol, miré para atrás para ver si venía algún compañero, porque yo en esas situaciones tampoco me había visto muchas veces. Disparé sin pensar", explicó.

El jugador del Atlético de Madrid hace la dieta paleolítica. "Cuando dices la palabra paleolítica o la palabra dieta, la gente se echa las manos a la cabeza y piensa que eres aburrido, que no disfrutas, que estás amargado. Y es todo lo contrario. Cuando haces de la dieta tu estilo de vida, acabas disfrutando de la comida y el día que te saltas la dieta, muchísimo más que otra persona. Para mí es pura felicidad llevar este estilo de vida", remarcó.