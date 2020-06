"No hay un antes y un después de Kiev con Bale"

El Madrid vuelve a jugarse el todo por el todo en esta Liga. Tras la victoria del Barça ante el Leganés, el conjunto blanco está obligado a cumplir contra el Valencia.

Ganar es lo único que se le pasa por la cabeza al conjunto de Zidane. No obstante, el francés también tiene que lidiar con toda la polémica relacionada con Bale.

El técnico desmintió que su relación con el galés esté rota: "Siempre hemos tenido una buena relación. Bale es importante y cuando no juega se dice que es porque no tenemos una buena relación. Sabemos el jugador que es, lo que ha hecho y no hay un antes y un después de Kiev".

"No va a cambiar nada de lo que pienso de Gareth. Lo respeto mucho, pero no puedo controlar lo que se dice de nuestra relación. Es normalísima", añadió.

Asimismo, 'Zizou' reconoció que el 'Expreso de Cardiff' sufre unas molestias en la espalda que le impiden estar al máximo para el encuentro ante el Valencia. "Está como siempre, contento por volver a poder jugar. Ha tenido un poco de molestias en la espalda y por eso no está al 100%, pero está entrenando bien y pensamos en los partidos que nos vienen", espetó.

Por otra parte, el entrenador francés se refirió a la desconexión ante el Eibar: "Se nos hizo difícil mantener la línea todo el partido. Nosotros sabemos la fuerza que tenemos y no sé si queremos matarlo rápidamente. Lo que sé es que tenemos cualidades para empezar fuerte y resolver".

Sobre la Champions, de la que se definió este miércoles la final a ocho en Lisboa, esto es lo que dijo: "Vivimos un momento especial y todo será especial. No me parece mal esta fórmula. A mí me gusta".

En cuanto al horario de jugar a las 22:00, Zidane fue claro en su mensaje: "Vamos a jugar a las diez de la noche los próximos cuatro encuentros y estamos contentos. Yo me pongo en lo positivo. Vamos a disfrutar".

Y casualmente, el conjunto blanco vuelve a jugar después del Barça. "Nos adaptamos, esté molesto o no. Es lo que hay. Tenemos que pensar únicamente en lo que tenemos que hacer, no en lo que pase fuera", apuntó 'Zizou'.