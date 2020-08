No hay vuelta atrás: Messi se va y lo quiere hacer gratis

La preocupación en 'Can Barça' es notoria. El posible adiós de Messi, el mejor jugador de la historia del club azulgrana, está generando mucho nerviosismo en todos los estamentos del club.

La afición exige la cabeza de Bartomeu, ya que creen que es el culpable de la situación. Y de hecho, 'TV3' apuntó que el presidente estaba dispuesto a dimitir siempre y cuando Leo anunciase que iba a seguir.

Y la respuesta a ese órdago no se ha producido. Según informa el diario 'AS', el '10', que tenía la pelota en su tejado, ha ignorado por completo la jugada del mandatario y eso que tuvo ganas de contestar.

Pero esto no queda ahí. Y es que la citada fuente señala que esa acción de Bartomeu ha generado que Messi esté más convencido que nunca de salir de la entidad azulgrana y gratis.

Al 'crack' argentino no se le pasa otra cosa por la cabeza que marcharse sin que el Barça reciba un solo euro por los servicios prestados durante todos estos años.

De esta forma, el objetivo del rosarino es pedir la carta de libertad para negociar su llegada al City, el mejor colocado para ficharle, aunque el PSG está pendiente para ver si entra en la puja.

Asimismo, el rotativo madrileño afirma que el conjunto azulgrana tiene bastante claro que Messi no se va a ir así como así. El club no contempla otra cosa que no sea un traspaso y pretende que sea el más caro de su historia.

Pero el cuadro inglés no va a llegar ni de lejos al mínimo de 222 millones. De hecho, el diario 'Sport' señala que los 'sky blues' van a presentar una oferta de 100 millones más Gabriel Jesus, Bernardo Silva y Eric García.

Mientras tanto, 'ESPN' informó el miércoles de que el City llegó a un acuerdo con Leo por tres temporadas y la posibilidad de irse luego al New York City, la franquicia 'citizen' en la MLS.

