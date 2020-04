El 'Pitu' Abelardo estuvo jugando dos años bajo las órdenes de Johan Cruyff en el Barcelona, pero nunca aceptó ni compartió el estilo de juego del histórico futbolista holandés.

"Yo creo que Cruyff no jugaría ahora como jugaba antes, y eso que soy un enamorado de él y que tuve la suerte de tenerlo dos años de entrenador. Yo no he disfrutado en mi vida jugando con Cruyff, jugando con una defensa adelantada, con unos espacios enormes...", explicó Abelardo.

El entrenador del Espanyol recalcó que él veía espacios "por todos lados" y defendió que su estilo no es defensivo, sino que todo lo contrario: "Me gusta apretar al rival. Sí es cierto que si no puedes tener protagonismo con el balón, no te queda otro remedio que replegar".

Otra de las curiosidades que dejó el 'Pitu' en su charla con el Comité Gallego de Entrenadores fue sobre Leo Messi y lo que le dice a sus jugadores antes de cada partido contra el Barcelona.

"Cuando jugamos con Messi, les digo a mis jugadores que no le entren porque les van a regatear y conseguirá una clara ventaja en una zona de juego letal. Yo creo que es mejor aguantarle", añadió.