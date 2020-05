"No he entrenado, he preferido mejorar mi salud mental y meditar"

Está claro que, en momentos de crisis, cada persona reacciona de una manera. Y no se podía esperar una reacción corriente de un personaje tan excéntrico como Pione Sisto.

En un directo de Instagram, el jugador danés del Celta, quien está guardando cuarentena tras regresar de su país junto a Fedor Smolov, reconoció que no se ha tomado muy en serio los ejercicios que le pidió su club.

Sisto reconoció que no entrenó de acuerdo al plan que le envió el cuerpo técnio celeste: "No lo hice por muchas razones. A cambio, he usado mucho tiempo para mejorar mi salud mental. Algo a lo que yo llamaría meditación".

El extremo trató de explicarse: "He pensando en las cosas que he pasado y en lo que tendré que pasar".

Eso sí, el jugador danés confesó que, pese a los problemas vividos, no quiere marcharse del Celta. "Hay una razón por la que aún estoy aquí. Personalmente, creo que puedo seguir creciendo en el Celta. Lo sé por la ambición del club, por el entrenador que tenemos y también por la calidad de mis compañeros", zanjó en la red social.