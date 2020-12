"No he faltado el respeto a nadie, no quería homenajear a Maradona"

Muchos conocen a Paula Dapena después de la imagen que dio la vuelta al mundo, en el que dio la espalda al homenaje y minuto de silencio a Diego Armando Maradona.

La futbolista ha recibido hasta amenazas de muerte, algo impensable. Y Dapena se ha querido explicar. "Estoy un poco sobrepasada porque tengo colapsadas las redes sociales y el teléfono de insultos y amenazas, pero me quiero quedar con las muestras de apoyo", dijo en 'Tu diràs', de 'RAC1'.

"No he faltado el respeto a nadie, pues he respetado a todos los que quisieron hacer el minuto de silencio. No quería homenajear a Maradona. Era un futbolista espectacular, pero fuera del campo era una persona que dejaba mucho que desear", argumentó Dapena.

Quiso denunciar Paula Dapena el "entorno machista que se vive en el fútbol". "El fútbol es un deporte muy machista en el que a los jugadores se les perdona todo, pero no son los únicos. A todos los hombres les ponen las cosas muy fáciles para que puedan actuar como tales", sentenció.