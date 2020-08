"No he pensado en que puede ser mi último partido con el Barça"

El Barcelona se juega mucho frente al Nápoles tras perder LaLiga y escuchar a Leo Messi mandar un enésimo aviso para la Champions League. Setién aseguró que el equipo está con ganas y motivación.

"Las sensaciones que nos quedaron en el último partido fueron positivas. Necesitábamos un descanso y hemos tenido suficiente para preparar el partido, limpiarnos y volver con esa energía que ha permitido hacer buenos entrenamientos", comenzó Setién.

El entrenador del Barcelona indicó que ya tiene el once definido desde hace varias jornadas y que la posición de algunos jugadores puede variar antes bajas como la de Sergio Busquets.

Por supuesto, al técnico cántabro le preguntaron sobre su futuro. A Setién le salieron unas carcajadas y dijo que sabía que le iban a plantear esta cuestión.

"La realidad es que no se me ha pasado por la cabeza la posibilidad de que sea mi último partido. Estoy tranquilo y hemos preparado el partido a conciencia, pensando en que vamos a continuar y vamos a llegar a la final con la misma energía y la misma ilusión que tengo ahora", expresó.

En cuanto a la situación de Arthur, Setién no ha vuelto a hablar con él desde que se marchó: "Hablé con Arthur antes de que se fuera, pero no he vuelto a hacerlo. Lo que he podido saber es a través del club. Es una situación que trasciende a mi posición y me hubiera gustado que hubiera sido diferente".

¿Hay plantilla para ganar la Champions?

"Nunca se sabe. Contar con todas las opciones es mucho mejor porque siempre te permite elegir y contamos con muchos jugadores del filial que nos pueden ayudar si es necesario. Trataremos de no echar en falta a nadie", continuó el entrenador azulgrana.

Setién reveló que lleva tiempo pensando y analizando cuáles son las mejores opciones para buscarle las cosquillas al Nápoles: "Es un equipo que nos puede hacer daño con el balón y combina bien. Ha mejorado mucho en sus posesiones. Hemos tomado una variante que no quiere decir que no la podamos cambiar en algún momento. Hemos mejorado muchas cosas y hemos trabajado muy bien".

"No soy dueño de las victorias ni de las derrotas. La identidad del Barça y el ADN no se ha perdido y preparamos el partido para ganar y para divertir a nuestros aficionados. Luego el marcador es el que es. Desde luego que hacemos todo lo que está nuestro conocimiento para hacer las cosas bien y para ganar. Tenemos una delantera de ensueño y los jugadores están siempre motivados", acabó Quique Setién.