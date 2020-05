Courtois reconoció a los medios oficiales de la UEFA que "había muchas ganas de volver a entrenar" cuando estaban en el confinamiento y que desde que volvieron lo están "llevando muy bien".

"La primera semana fue extraña porque tuvimos que entrenar de forma individual, pero estas semanas en las que estamos en grupos pequeños ya podemos hacer más cosas", admitió.

"Además, no he perdido el tacto del balón con la mano. En el primer entrenamiento, después de dos meses, me di cuenta de que no había perdido nada. Por eso me siento preparado para lo que viene", aseguró el belga que explicó que desde que se comenzó a trabajar en grupos están "haciendo ya entrenamientos más o menos normales y poco a poco" se ponen a punto físicamente "para arrancar los últimos 11 partidos en la mejor forma posible".

Apuntó que en la primera semana sí que notaron los protocolos sanitarios y cómo afectaba a los entrenamientos, puesto que el entrenador de porteros no les podía tirar a puerta ni dar un pase. "Son cosas extrañas al principio, pero a las que nos hemos ido adaptando", dijo.

"Entrenando en grupos ya hemos tenido tiros a puerta y los jugadores de campo ya pueden trabajar la posesión. Por ejemplo, los entrenamientos de porteros han sido los mismos que he estado haciendo durante toda mi carrera. Tenemos muchas ganas de esos piques en los entrenamientos, de los partidos 11 contra 11, de reírnos todos juntos".

"Poco a poco, cuando se pueda pasar de fase, lo haremos y de momento entrenamos con el protocolo", agregó, para finalizar, Courtois.