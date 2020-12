"No he visto la perfección en el fútbol... y he visto mucho fútbol"

El Liverpool buscará cerrar su clasificación a los octavos de final en la Champions League después de un tropiezo ante el Atalanta en la cuarta jornada que nadie esperaba y que abrió un poco el grupo.

El técnico del equipo, Jürgen Klopp, analizó el momento del equipo y pidió más comprensión para los futbolistas por el momento que a todo el planeta le está tocando vivir con el COVID-19.

"No se trata de tener objetivos y centrarse en conseguirlos. La situación es la que es y todos tenemos que superarla. Para los jugadores, es muy intenso todo lo que estamos viviendo. Estamos jugando felices... pero sin alternativas. Es jugar o jugar. Piensas que los jugadores pueden haber hecho un mal partido, pero no piensas en todo lo que han vivido durante la semana en sus vidas", argumentó.

"Para nosotros es como para el resto de las personas. No podemos ver a nuestros amigos, no podemos ver a nuestra familia... Recuperarse no es solo dormir o pasar por el fisio. Es darte a ti mismo un poco de libertad durante algunos días. Ahora, no tenemos este tiempo. No ayuda tener que jugar cada tres días al 110%", continuó.

Klopp pasó luego a centrarse en el fútbol de su Liverpool y reconoció que no cree que exista un juego perfecto. "Como humano, creo que lo primero que me ha ayudado en la vida ha sido saber que la perfección no existe. Siempre intento hacer las cosas lo mejor posible, pero nada es perfecto. Con el fútbol pasa lo mismo. Nunca vi la perfección... y he visto mucho fútbol", explicó.

"En el momento en el que no eres perfecto, hay margen para mejorar y eso es lo que intentamos hacer", dejó claro el alemán, quien también alabó a Diogo Jota: "Desde el primer partido que le vi en los Wolves -y él no lo sabe-, supe que lo quería". El luso está viviendo una gran primera campaña como 'red'.