"No he visto mejoría desde que se fue Valverde y vino Setién"

A solo unas horas de que dé comienzo un nuevo 'Clásico' en el Santiago Bernabéu, Rivaldo, que sabe lo que es disputar ese tipo de encuentros, no se escondió para expresar su descontento con Setién, que sí vivirá su primera cita ante el Real Madrid como técnico 'culé'.

"Honestamente, después de los últimos partidos del Barça no he visto ninguna mejoría desde que echaron a Valverde y vino Setién", aseguró el brasileño en sus palabras a 'Betfair', donde es embajador.

"El equipo puede jugar mucho mejor porque tiene grandes jugadores. Además, su posesión de pelota no es consecuente", añadió el ex futbolista, que fue todavía más al detalle sobre lo que le falta al equipo.

A su modo de ver, el Barça necesita tener más mordiente: "Con Setién ahora salen jugando con la pelota desde su área, tomando riesgos. Algo que también hacen Real Madrid o Manchester City. Pero lo realmente desconcertante es la ausencia de gente que se atreva a tirar desde fuera del área para sorprender. Es que el equipo está tratando de marcar goles solo en el área rival".

Rivaldo cree que ahora la importancia de Leo Messi es todavía mayor a la de años atrás. "Todo esto viene de una mala planificación del club que se agravó todavía más en enero, con la salida de algunos futbolistas y casi sin refuerzos", atizó.

Su visión del 'Clásico': "En el caso de Hazard, no creo que el Madrid lo vaya a echar de menos porque no era todavía un jugador diferencial y no se había adaptado al 100%. El Barça llegará en mejor forma y más relajado que el Madrid, que estará tocado después de caer contra el City".