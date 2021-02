"No hemos faltado al respeto al Barça con Messi"

PSG y Barcelona han entrado en bucle antes de la eliminatoria de Champions entre ambos a colación del futuro de Leo Messi. Acusaciones, intereses y desmentidos han formado un cóctel que ha convertido cada rueda de prensa de Pochettino o Koeman en una justificación o queja por lo sucedido.

Le tocó al argentino hablar de su compatriota Messi antes del Caen y fue muy claro: "Estamos hablando de una revista que no tiene nada que ver con el PSG. Cuando un jugador habla, como Di María, lo hace desde el compañerismo, la emoción y el cariño".

"En ningún momento se ha faltado el respeto ni se ha hecho algo que vaya en contra de nada. Cada jugador puede decir lo que quiera, puede hablar de compañeros de otros equipos. Aquí tenemos un respeto total", insistió el argentino.

Tras aclararlo, Pochettino confirmó la baja de Ángel di María para la eliminatoria de Champions: "En una semana, el club comunicará los pasos a seguir con Ángel. Lo que confirma que no jugará contra el Barcelona, por supuesto".

Finalmente, el ex del Tottenham se negó a nombrar un sustituto para el ex de Real Madrid o Manchester United y reconoció que lo iría decidiendo partido a partido: "El fútbol no es matemático y no se analiza así. Iremos tomando las decisiones que creamos oportunas".