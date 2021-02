"No hemos hecho lo que queríamos hacer, han estado cómodos"

Joan Jordán cree que la clave de la derrota contra el Barcelona fue que el Sevilla no fue capaz de trasladar en el campo lo que tenía ensayado en los entrenamientos. Protagonizó una curiosa acción con Messi, de hecho, que evidenció tanta impotencia en casa.

"No hemos hecho lo que queríamos hacer, queríamos hacer un partido agresivo y han estado cómodos, y, con balón, también nos ha costado... Pero bueno, esto va rápido, estamos enfadados y tenemos que centrar nuestras energías en el partido del miércoles, que es muy importante para nosotros", afirmó.

"Ha sido falta de convencimiento al saltar al tratar de incomodarles y, a partir de ahí, también nos ha faltado ser agresivos. Nosotros somos un equipo que aprieta bien, pero, con balón, han estado cómodos. Lo que tenemos que cambiar es cosa nuestra, el partido de este miércoles es muy, muy importante, tenemos una ilusión tremenda y, si vamos todos a una y somos reconocibles, seguro que conseguiremos clasificarnos para la final", dijo además.

Sobre si opositan a campeones de Liga, se desmarcó: "Eso de la Liga es un tema vuestro, no pensamos en ningún momento en eso porque hace que, durante el camino, seguramente pierdas puntos". Y, respecto a una posible amarilla a Messi, aseveró: "No sacó amarilla... pues no la sacó, no sé si es para segunda amarilla o no, me pillaba lejos y no tengo nada que comentar".