"No hubiera ido a la cárcel si no hubiera sido presidente del Barça"

El ex presidente del Barcelona Sandro Rosell charló con 'Mundo Deportivo' en una entrevista de la que hay un adelanto y en la que el mandatario, que estuvo en la cárcel y finalmente fue absuelto, repasó varios temas de actualidad del equipo azulgrana.

Las primeras palabras que han salido a la luz de la charla con la periodista Cristina Cubero guardan relación con su paso por la cárcel en el pasado, cuando se cumple casi un año desde que abandonó la misma y fue absuelto.

"Si no hubiera sido presidente del Barça no hubiera ido a la cárcel. De eso no tengo la menor duda", dijo Rosell en la charla. "Ni tampoco creo que nadie me hubiera investigado empresarialmente, ni espiado, ni hubiera tenido una persecución fiscal tan agresiva que aún sigo teniendo", prosiguió.

El ex dirigente azulgrana se preguntó si todo lo vivido es algo normal o no: "72 actuaciones de la Agencia Tributaria desde que salí elegido presidente del Barça. Antes de ser presidente, cero inspecciones fiscales. ¿Casual?".

Rosell estuvo prácticamente dos años en la cárcel -643 días- y fue puesto en libertad hace prácticamente un año tras ser absuelto. Ahora mismo, reclama diez millones al Estado por daños y perjuicios.