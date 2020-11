Después de siete temporadas en el Chelsea, Willian decidió abandonar la disciplina 'blue' y el pasado verano hizo las maletas para jugar en otro equipo de Londres: el Arsenal.

Pero antes de dar el paso, el brasileño estaba en el punto de mira del Barça. En Inglaterra apuntaban a que el atacante iba a vestir de azulgrana, algo que finalmente no se dio.

Willian, aprovechando la entrevista en 'FourFourTwo', quiso aclarar la situación. "Todavía hay rumores, pero no hubo ninguna oferta oficial del Barcelona para ficharme. De hecho, hemos hablado mucho de ellos en las últimas temporadas, pero no habría ido solo porque es el Barça".

"No iría a ningún club sin conocer sus objetivos y lo que esperan de mí porque no sería agradable estar allí, o en otro lugar, si no estuvieras en el proyecto y jugando mucho", añadió.

Por último, el brasileño explicó por qué eligió al Arsenal. "Fue el único club que me mostró un proyecto a la altura de mis ambiciones y es uno de los clubes más grandes del mundo", concluyó.