"No hubo nunca un problema con Zidane"

En Colombia siguen sin entender por qué James no dispone de más minutos de juego en el Real Madrid. Hasta Fredy Rincón y Faustino Asprilla han hablado del jugador blanco.

James ha querido cerrar bocas con unas palabras a 'Gol Caracol' sobre su situación. Para empezar, negó que tenga ningún problema con Zidane.

"No hubo nunca ningún problema. Cada entrenador tiene sus gustos. Tenemos una relación normal, de trabajo", empezó James, que negó que el viaje para el nacimiento de su hijo fuera un motivo de discordia: "Para nada, ¿qué malestar va a generar el nacimiento de un hijo?".

El jugador colombiano enseguida se puso a la defensiva y confesó que se le atribuyen acciones y palabras que no son verdad.

"Se dicen muchas cosas de mí y casi todas mentira. Lo que más me incomoda es que se dude de mi profesionalismo, eso no lo acepto. Soy muy profesional, por eso he llegado hasta donde he llegado. Me deja tranquilo que la gente que está a mi lado y ha trabajado conmigo sabe de lo que hablo. Me cuido como nadie. Entreno en mi día a día muchísimo. Siempre quiero mejorar", continuó.

James, eso sí, ya no se mostró tan seguro de querer seguir en el Madrid en el futuro: "En el futuro no se sabe lo que va pasar, pero, si me dan a elegir, escogería un club donde pudiera mostrar mis capacidades y mis condiciones".

Consciente de su polémica con Zidane en su país, defendió al técnico galo: "No me parece justo que se le falte al respeto a una persona por no poner a jugar a un jugador. No estoy de acuerdo con que se le insulte. ¡Pediría mucho más respeto!".

Preguntado por su falta de minutos, James bromeó y reconoció no saber por qué no tiene más tiempo de juego: "Es buena pregunta, también lo quisiera saber. Como he dicho antes, cuando ganas títulos importantes con jugadores en los que has confiado, y cuando tienes la base, es difícil cambiar".

"Es complejo mostrar tus capacidades teniendo pocos minutos, no puedes hacer todo lo que sabes. Los que están en el mundo del fútbol saben lo que digo", concluyó.