No hubo regalo de última hora para Koeman

Ronald Koeman se quedó finalmente sin el fichaje que había pedido directa e indirectamente durante los últimos dos meses. Eric García no se mueve de Mánchester y el Barcelona cerrará la temporada con lo que ya tenía en casa.

Tampoco hubo salidas en el conjunto azulgrana más allá de la de Carles Aleñá, cerrada hace ya bastantes fechas. Junior Firpo, Riqui Puig, Neto o Matheus Fernandes, candidatos a acabar la temporada en otro club, finalmente no se moverán de la Ciudad Condal.

Así que el técnico neerlandés tendrá que acabar la temporada con lo que tenía. Tras estar cerca de fichar a Eric García y a Memphis Depay en el mercado de verano, el aficionado 'culé' se había ilusionado con la posibilidad de atar a los dos en enero, pero no ha podido ser.

Primero, el Barça descartó definitivamente al del Olympique de Lyon. Con Eric García aún había grandes esperanzas, pero su fichaje no se llevó a cabo en el último día.

Las discrepancias entre los candidatos a la presidencia del Barcelona a la hora de decidir si debía afrontarse ahora el fichaje o no fueron definitivas. No hubo acuerdo y Tusquets, presidente de la comisión gestora, decidió no apretar el acelerador.

Con Araujo cada vez más confirmado, Umtiti dando buenas sensaciones y Lenglet aún en fase de recuperación tras un comienzo de campaña nefasto, el Barça espera a Gerard Piqué, quien sigue trabajando para volver después de no operarse.

Finalmente, a Ronald Koeman le quedará también la opción de volver a utilizar a Mingueza de central cuando Dest y Sergi Roberto estén en plenitud. Teniendo en cuenta los problemas económicos del Barça, tal vez la mejor decisión haya sido la de no pagar nada por un jugador que llegará gratis.