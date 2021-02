No iba a hablar de Messi, pero lo hizo: "Genera un tercio de los ingresos del Barça"

El candidato a la presidencia del Barcelona y antiguo máximo mandatario 'culé' Joan Laporta habló en su entrevista en 'RAC-1' del tema del fin de semana, el megacontrato revelado por 'El Mundo' de su amigo Leo Messi en el Barcelona.

"Haré lo posible para que siga. Tengo indicios de que está bien en Barcelona, se quiere quedar y necesita confiar en un proyecto deportivo", explicó, al tiempo que reconoció que le envió un mensaje de ánimo tras la filtración.

"Le mandé un mensaje, le animé y le dije que no haga caso de estas noticias, que todos los 'culés' queremos que siga. No entraré a decir si me contestó o no", continuó Laporta.

Laporta pasó a analizar el peso del argentino en el Barça, aunque había prometido no hacerlo: "La situación del Barça no viene provocada por el contrato de Leo. Messi genera más ingresos que gastos. Hemos hecho un estudio y genera alrededor de un tercio de los ingresos totales del Barça".

"No solo es el retorno económico, también es el emocional y deportivo. Además de la Champions, los goles, el 2-6 en el Bernabéu, mostrar la camiseta en campo del Madrid, la repercusión mundial que tiene, los rivales se espantan...", siguió alabando al rosarino, antes de sacar pecho: "Del 2004 al 2019 hemos ganado 35 títulos y el Madrid, 22. Y esto, en gran parte, es gracias a Leo Messi. Sin él, no se hubiese ganado tanto".