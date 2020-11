"¿Di María? No íbamos a cometer otra vez el error de no traerlo"

Después de verse sin jugar con su país en el comienzo de las eliminatorias sudamericanas hacia el Mundial, Di María recibió por fin la llamada de Scaloni para los próximos compromisos.

El 'Fideo' volvió a estar concentrado con la 'Albiceleste' y todo indica que este jueves será titular en el enfrentamiento en La Bombonera ante Paraguay.

Scaloni, en la previa del encuentro, reconoció que se equivocó al no citarlo las dos primeras jornadas: "En la anterior convocatoria teníamos a Nico González y Lo Celso. En esta, Nico venía con muy pocos minutos, Lo Celso todavía no había agarrado ritmo futbolístico y pensamos que esta vez no íbamos a cometer otra vez el error de no traerlo".

Por último, el seleccionador argentino habló sobre la relación que mantiene con Di María, que en su día 'rajó' de lo lindo por no ir con la 'Albiceleste'. "Mi relación con él es perfecta, estamos contentos de tenerlo y está entrenando muy bien", concluyó.