"No imagino a Messi con la camiseta del Madrid o a Ramos con la del Barça"

Messi es al Barcelona lo que Ramos es al Real Madrid. Capitanes e historia de sus clubes, asociarlos a otra institución es prácticamente imposible, tal y como manifestó Fernando Morientes.

"No me imagino a Messi en otro equipo, ni siquiera me lo imagino vestigo de blanco o a Ramos con la camiseta del Barcelona. Messi terminará su carrera en el Barcelona", aseveró Morientes en un acto de LaLiga.

El ex jugador del Real Madrid alabó al '10' del Barcelona. "Messi no ha nacido en nuestra Liga, pero casi porque debutó jovencito, son muchas las temporadas que lleva. Es un referente y un ídolo, le veo en la Liga, le veo en el Barça aunque haya controversias y las cosas no vengan bien", añadió.

También habló Morientes del papel de Benzema: "Está haciendo una temporada fantástica. Ha asumido el papel de líder junto a Ramos y si nada lo impide, el Real Madrid será campeón de Liga y un papel fundamental será el de Benzema. Ha dado un paso al frente cuando el equipo lo ha necesitado y habla bien del jugador. Ha dado al equipo lo que necesitaban tras la marcha de Cristiano".

A Forlán, que también se encontraba en el acto, se le preguntó sobre una posible vuelta de Agüero. "Habiendo estado en el Atlético de Madrid con un gran rendimiento, si tuviera la oportunidad de volver sería espectacular. Para la Liga sería espectacular", afirmó.

"Es cierto que al Atlético de Madrid se le exige mucho y se le pide regularidad, pero la vuelta pospandemia ha estado muy bien. Y en agosto tendrá oportunidades de Champions", incidió.