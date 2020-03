"No ir a la Champions no sería un fracaso"

No hay fútbol y algunos aprovechan este momento para conceder entrevistas, como el caso de Monchi, que tocó muchos temas en los medios oficiales del Sevilla.

El de San Fernando, que habló de la crisis actual por el coronavirus, también se pronunció al respecto sobre si el equipo tiene posibilidades de jugar la Champions.

"No ir no sería un fracaso. Yo quiero ir y me despierto soñando con eso todos los días (clasificarse), pero quedar quintos no es un fracaso", dijo el director deportivo hispalense.

Por último, Monchi habló de la exigencia. "No se puede perder, pero tampoco se puede transformar en frustración. Es una de las palancas en las que el Sevilla ha crecido, va en nuestros genes", concluyó.