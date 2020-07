"No jugué en el Madrid con Gento porque España fue eliminada del Mundial"

En su charla con 'Olé', Daniel Onega, ex jugador de River Plate y de la Selección Argentina, repasó ciertos episodios de su carrera y valoró algunos temas actuales, como la eficacia del equipo de Marcelo Gallardo.

Onega siempre será recordado, entre otras cosas, por los 17 goles que marcó en la Copa Libertadores de 1966, el año en el que alcanzó su máximo nivel. Y le surgieron ofertas...

"Antes del Mundial de Inglaterra, el entrenador del Madrid vino a Argentina. No sé cómo, pero consiguió hablar con mi padre, que por entonces hacía de mi representante. Nos dijo que la intención del Madrid era comprarnos a mi hermano Ermindo y a mí después del Mundial, pero pidió que no dijésemos nada para no aumentar el precio. En la Copa del Mundo, España quedó eliminada en primera ronda y cerró el mercado para los extranjeros...", recordó con tristeza Onega. En aquel Madrid jugaba, por ejemplo, Paco Gento.

También ensalzó esta etapa gloriosa de River: "En esta última temporada, River tuvo a los cuatro mejores delanteros de Argentina. Borré, Suárez, Scocco, Pratto... Se dio el lujo de tener a dos en el banquillo".

"Gallardo fue una sorpresa extraordinaria y una gran virtud de Francescoli. Cada día demuestra más capacidad y liderazgo. Creo que está para cosas mayores a nivel internacional. El que discuta a Gallardo es un necio", sentenció.