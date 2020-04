"No le tengo miedo al virus"

Temperley ha vuelto a enderezar el rumbo en la Primera Nacional y ha podido sumar hasta diez partidos seguidos sin perder. Sin embargo, el parón ha frenado esta buena dinámica.

"Los jugadores hacen las actividades que les proponen los preparadores físicos y nosotros los seguidores a través de los vídeos. Tratamos de ir agregando trabajos y buscamos agregar contenido teórico...", explicó el entrenador.

En cuanto a tener una pequeña pretemporada antes de volver a competir, Walter Perazzo no tiene dudas al respecto: "Sin duda que deberíamos hacer una pretemporada antes de volver a jugar y si se quiere estar a la altura de un torneo profesional. Si no encontramos semanas, los jugadores van a estar muy expuestos e incluso se pueden lesionar".

Sobre su confinamiento particular, el entrenador siempre aprovecha el tiempo y no le teme al virus. "Me gusta mucho estar en mi casa y trato de aprovechar el tiempo. Vivimos muy acelerados y a veces no paramos para disfrutar de los seres queridos. Yo no lo tengo miedo al virus y no estoy obsesivo con el tema. Trato de tomar todos los recaudos", acabó.