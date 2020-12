"No le voy a ofrecer nada a Messi"

Xavi Vilajoana, único candidato a la presidencia del Barcelona que ha sido jugador del equipo, tiene claro que, con él al mando, Messi nunca habría mandado un burofax. En una entrevista con 'Marca', analizó esta y otras parcelas de la actualidad deportiva azulgrana.

"Lo que no hubiera permitido es que me enviara un burofax. Tengo clarísimo que habría hablado con él, no con ningún entorno. Soy una persona que me gusta hablar cara a cara, escuchar y mirar a los ojos para ver qué transmite. A partir de aquí, no conozco las interioridades del suceso y decir si lo hubiera permitido no lo sé, puede que sí o que no, según las circunstancias", dijo tras ser preguntado sobre la petición del '10' de marcharse.

Y, respecto a qué hará para que se quede, afirmó: "No le voy a ofrecer nada. Puedes ofrecer amor a alguien, pero, si este no te quiere, ya puedes ofrecer todo el amor que quieras. Lo primero que hay que hacer es preguntarle a Messi si quiere seguir jugando en el mejor club del mundo. Y eso quiere decir con implicación máxima, haciendo de capitán dentro y fuera del campo, estando con la gente joven, ser un elemento integrador...".

"Yo, como ex capitán de un equipo del Barça, sé lo que supone ser capitán de un equipo. Y, si él con este rol añadido, está a gusto, motivado y quiere continuar, se quedará en el club y se retirará en el Barça. Si no es así y tiene duda, entiendo que no se puede obligar a nadie a estar en un sitio donde no quiere estar", concluyó.

¿Sería un caos un Barça sin Messi? "En absoluto. Hemos tenido grandes estrellas, no durante tantos años, pero la fórmula mágica del Barça está en su estilo de juego y en La Masia. La poción mágica esta en La Masia. Si a La Masia aporta elementos puntuales y decisivos como puede ser Messi, entonces bingo. La fortaleza real está en el grupo y la colectividad, estando preparado para tener en la plantilla al mejor del mundo".

Más sobre La Masia

En varias ocasiones, Vilajoana ha dejado clara su idea de blindar La Masia. Desarrolló esta idea en su entrevista con 'Marca': "Blindar La Masia significa actuar transversalmente. Primero, es que los jóvenes sientan que tienen una carrera deportiva muy seria en el club. Que tienen proyección de futuro para llegar como mínimo al Barça B y luego, si es posible, al primer equipo. Y segundo, cuando se ficha a un jugador de algún equipo de Europa hay que introducir una cláusula pro-Masia por la cual si tú fichas a un jugador, el club de origen no te pueda fichar a un chaval de la cantera por equis años".

"Si fichas a un jugador como Dembélé al Borussia, no puede ser que a las dos semanas nos fichen a Sergio Gómez de La Masia. Esto es una falta de visión transversal, una falta de visión general de club. Tienes que ir regando para que las posibilidades de que te fichen a los jugadores con mayor proyección se reduzcan. Esto es tener visión transversal y blindar jurídicamente a La Masía", añadió. También confirmó que, si sale elegido, Koeman permanecerá en el banquillo.