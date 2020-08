"No me arrepiento de dejar el Madrid porque me permitió conocer el Málaga"

A Manuel Pellegrini le habría gustado haber salido del Real Madrid con una mejor relación con Florentino Pérez. Él mismo, en una entrevista con 'The Coaches Voice', admitió que no fue tan buena como podría haber sido. También explicó que valió la pena irse para acabar en el Málaga.

"Siempre digo que me hubiera gustado haber tenido una mejor relación con el presidente del Real Madrid y haber estado más años en el Real Madrid. Pero si hay algo por lo cual no me puedo arrepentir fue porque salir del Madrid me permitió conocer el Málaga", reconoció.

"La verdad es que el cariño que recibí en Málaga ha sido algo absolutamente trascendental en la manera de sentir emociones. Tocó esa eliminación de la Champions League y me tocó la muerte de mi padre, con un homenaje en el estadio completo", continuó.

El técnico del Betis analizó la temporada para acabar hablando de una caída en la competición europea "con errores arbitrales absolutamente inentendibles". "A ese árbitro creo que le costó no volver a dirigir jamás. Pero llegar a Málaga y ver a 3.000 o 4.000 personas a las tres de la mañana en el aeropuerto y sentir ese homenaje... para mí es algo inolvidable", añadió.