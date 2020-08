"No me como el coco con el interés del Real Madrid"

Koundé lleva solo una temporada en Nervión, pero ya conoce lo que significa la Europa League para la afición. Por ello, espera poder sumar un título más al palmarés del cuadro hispalense en la competición. Así lo reconoció en su charla con 'AS'.

"Es el torneo del Sevilla. Hay muchos recuerdos fantásticos para la afición y el objetivo de este club tiene que ser ganarla siempre. En tres partidos, en apenas unos días, te puedes plantar en una final", subrayó el zaguero francés.

Lamentó la baja de Gudelj, que dio positivo por coronavirus, pero destacó que el equipo tiene una plantilla amplia con la que puede suplir cualquier baja.

Preguntado por el interés del Real Madrid, no quiso reavivar esa llama: "Siempre está bien que hayan clubes como el Real Madrid que te sigan, pero estoy concentrado en el Sevilla, tengo muchas ganas de pasar esta ronda y ganar esta copa. Es lo único que hay en mi cabeza y en la de la plantilla. No me como el coco con lo del Madrid".

Un central joven que interesa en Chamartín, como en su día Varane. Y fue 'Zizou' el que aconsejó su fichaje: "¿Zidane? Es una leyenda en Burdeos, Francia y el mundo entero. Conozco su historia con Varane porque es francés y sé lo que representa. Todos jugamos para acabar estando en uno de esos grandes... aunque el Sevilla también lo es".

Y cerró con una reflexión para aquellos que dicen que al ser tan bajo (mide 181 centímetros), no puede llegar a destacar tanto: "Para mí la altura no es solo una cuestión de centímetros. Lo más importante es jugar con inteligencia. Si escuchamos a mucha gente, Cannavaro no hubiese podido jugar de central en su vida y logró un Balón de Oro, jugó en el Real Madrid... Hay que cambiar esa visión de que siempre se tiene que ser alto en esa posición o muy fuerte".