"No me dejaron ir, estoy aquí por las circunstancias"

Se están viviendo los últimos día de James Rodríguez, sin duda. Al poco protagonismo que le está dando Zidane en el campo se unen las declaraciones que está haciendo el colombiano, cada vez con la lengua más suelta.

Las últimas declaraciones las efectó para 'The Locker Room', donde habló sin tapujos de que sigue vistiendo el blanco en contra de su voluntad. "En este último año con Zidane he jugado poco. Quisiera haberme ido los últimos tres años, pero este año me quedé y cuento lo que pasó: en el verano pasado tenía una muy buena oferta de un club, que no quiero decir nombre, pero tenía para ir porque sabía que no iba a jugar mucho aquí", empezó contando.

¿Y por qué no cuajó? El propio James lo explicó: "No me dejaron ir por distintos temas. Prácticamente, este año estoy aquí porque las circunstancias se dieron, no porque quisiera, porque sabía que no iba a poder jugar mucho. Pero bueno, aquí estoy aprendiendo cada día y esperemos que en el futuro pueda jugar más".

Aunque no lo dijo, se refería a la oferta del Atlético de Madrid, que hizo lo posible por llevárselo.

Aun así, habló de sus buenos momentos en el Bernabéu. "El Real Madrid siempre fue un gran sueño que tuve. Di con un técnico muy 'top', Ancelotti. Sabe mucho, sabe cómo manejar grupos y tuve total confianza de él, hice un año espectacular. Con Rafa Benítez estuve poco tiempo porque a los cuatro meses ya estaba fuera y con Zidane, la primera parte jugué poco porque cuando tú ganas cosas con unos jugadores ya confías en ellos. Fue algo que pasó con él. De los tres técnicos aprendí cosas buenas y malas", comentó.