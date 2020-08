"No me dio pena ver a Messi así; me he divertido mucho"

El Bayern de Múnich atropelló y destrozó sin ninguna piedad a un FC Barcelona que perdió por 2-8 en Lisboa su duelo de cuartos de final de la Champions League.

La dura derrota trajo consigo la imagen de un Leo Messi desolado e incapaz de creer lo que ocurrió sobre el césped. Tras el choque, un periodista le preguntó a Leon Goretzka, joven futbolista de la entidad muniquesa, si le dolía ver destrozado a un astro rosarino que, por edad, podría ser uno de sus ídolos.

"No, no me ha dolido ver a Messi así. Yo me he divertido sobre el campo. Ha sido un gran resultado. Nos llevará un par de días procesar y asimilar lo que hemos conseguido", aseguró a 'Sky Sports'.

De igual modo, el centrocampista germano del Bayern de Múnich quiso hacer énfasis en la gran labor del cuadro bávaro, pero a su vez pidió que este gran triunfo no aparte el foco alemán de su gran objetivo: la 'Orejona'.

"Es un día en el que tenemos que estar muy felices por nuestro trabajo. Ahora toca dormir y luego, al despertar y contestar a los mensajes y felicitaciones, habrá que volver a concentrarse", sentenció.