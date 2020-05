"No me entusiasma el interés del Barça"

En las útlimas semana, medios italianos han colocado a Luiz Felipe en la órbita del Barcelona. El central reúne todas las características que gustan al club 'culé', que podría ver la marcha de Umtiti por su pérdida de peso en el equipo y por el paso al frente que dio Lenglet.

El agente del futbolista ya agradeció este posible interés del Barcelona, pero ha sido el propio Luiz Felipe el que ha acabado con toda la rumorología, siendo sincero y minimizando cualquier posibilidad de recalar en el Camp Nou.

"Por supuesto que me emociona porque significa que el trabajo se está haciendo bien y que los grandes clubes están observando, pero cualquiera que me conozca sabe que soy un tipo tranquilo y no estoy entusiasmado con eso. Necesito concentrarme y pensar en hacer lo mejor para Lazio, quien confió en mí y me apoyó desde el primer día", afirmó el defensa en 'UOL Esporte'.

En cuanto a cómo vendrá el próximo mercado de fichajes, el central sabe que será muy diferente y que no habrá demasiados movimientos debido a la crisis que está dejando el coronavirus.

"El momento es atípico y no sabemos lo que sucederá en los próximos meses. Algunas ligas se han cerrado y otras están negociando para ver cuáles serán las medidas. Todo es difícil y no creo que los clubes estén pensando mucho en los fichajes. Tenemos una situación grave que resolver", continuó.

En cuanto a la vuelta al fútbol en Italia, Luiz Felipe admitió sus ganas de volver a jugar, aunque insistió en que hay que hacerlo de forma segura por todas las personas que involucra este deporte.