"No me gusta el nuevo fútbol, necesito que me griten"

Javi Martínez es uno de los protagonistas de "Futbolistas por el mundo", la docuserie estrenada este viernes por 'Amazon Prime Video' Al hilo de ello, concedió una entrevista para 'Marca' en la que habló, especialmente de fútbol y confinamiento.

"A mí no me gusta el nuevo fútbol. Soy muy pasional. Necesito que me griten, aunque sea para decirme de todo. Llegar al campo del Betis o al Bernabéu y que haya mil personas diciéndote de todo. Eso me motiva. Se me caía el alma a los pies al llegar a Dortmund y ver cinco personas allí con sus bicicletas. Pero entiendo que había que seguir", comentó.

Y es que el fervor del fútbol la ve como u buen analgésico tras todo lo vivido con la pandemia. "Hay que pensar que podemos hacer más llevadero esto a mucha gente. Muchos vivimos el fútbol como nuestra pasión. Ahora llega un Sevilla-Betis. Pues eso cambia el humor, hace que todo sea más llevadero. Hace falta", aseguró.

Además, Javi Martínez analizó el gran momento de forma del Bayern y cómo ha cambiado de Kovac a Flick: "Ha estado muchos años al lado de Löw y aprendió mucho. Ahora jugamos parecido a la Selección Alemana. Su carácter es ideal para un equipo como el Bayern. Me recuerda en muchas cosas a Vicente del Bosque en su forma de ser, una persona que quiere al futbolista, que lo ha sido, que entiende la importancia de llevar a un grupo, qué se necesita en cada momento...".