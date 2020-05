La calidad técnica de Matthijs de Ligt a la hora de sacar el balón jugado ahora tiene una explicación. El central de la Juventus reconoció a 'Champions Journal' que comenzó jugando mucho más adelantado y que no fue hasta los 15 años cuando empezó a actuar como defensa.

"Hasta los 15 años jugaba como centrocampista ofensivo. Marcaba goles, daba asistencias..." comentó De Ligt, que desveló que pasó a ser defensa porque se lo recomendaron en el Ajax: "Me dijeron que sería mejor para mi carrera pasar a ser defensa".

De Ligt reconoció por sorpresa que no le gusta ser defensor, aunque ya parece habituado a actuar en el centro de la zaga. "No me gusta ser defensa, pero hay que saber dar un paso atrás y entender dónde puedes mejorar. Las cualidades mentales son esenciales en la defensa", profundizó.

El central de la 'Vecchia Signora' explicó de dónde le llegó el amor por el fútbol total del Barcelona, del que siempre ha sido seguidor hasta su aterrizaje en la Juve: "La capacidad técnica ahora es muy importante en mi posición. Desde la aparición del Barcelona del 'tiki-taka', todos los equipos han querido jugar desde atrás y para ello necesitan buenos defensas con el balón en los pies".

El zaguero no ha tenido su mejor comienzo en la Juventus, aunque parecía haber encontrado su mejor rendimiento justo cuando el coronavirus forzó la detención del fútbol.