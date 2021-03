"No me interesa lo que pase en el Barça"

Cedido en el Niza tras sendas aventuras frustradas en Schalke 04 y Benfica, Jean-Clair Todibo parece haber encontrado al fin su sitio en un conjunto francés en el que se siente cómodo y cuenta con la confianza del cuerpo técnico.

Hasta el momento, desde el mes de enero, Todibo ha participado en seis encuentros con el equipo, cinco de ellos como titular, y es feliz en el club, tanto que no quiere oír hablar de un posible regreso al Barcelona, club propiedad de sus derechos.

"Sin mentirte, no estoy muy interesado en lo que está pasando. Veo de vez en cuando partidos en los que mis compañeros franceses juegan. Los miro solo porque los considero amigos, pero, aparte de eso, no los estoy siguiendo", dijo ante los medios en referencia a la actualidad del cuadro 'culé'.

Eso sí, Todibo sabe que, si el Niza no compra su pase, deberá regresar a final de temporada a la Ciudad Condal, aunque el mayor deseo ahora del zaguero es permanecer en el conjunto de la Ligue 1.

"Mi ambición es quedarme aquí. Mis actuaciones individuales determinarán si me quedo o no. Lo más importante es concentrarse en estos partidos, son partidos que le darán puntos al Niza. A día de hoy, soy un buen jugador, no soy simplemente un jugador propiedad del Barcelona", sentenció.

Cabe recordar que Todibo, antes de iniciar su periplo de cesiones por Europa, solamente disputó un total de cinco encuentros oficiales con la camiseta del Barça: dos en la campaña 2018-19 y tres durante el pasado curso 2019-20.