"No me molesta que hablen de una falta de puntería"

Vinicius disputó 31 partidos con el Madrid en su primer curso de blanco y en una temporada que acabó con la vuelta de Zinedine Zidane al banquillo. Al brasileño le tocó madurar y demostrar rápido, pero para eso se llevó críticas sobre, por ejemplo, su falta de puntería en determinadas jugadas.

En una entrevista en el diario 'Marca', el extremo izquierdo pasó revista, comenzando con cómo ha vivido el confinamiento por la crisis sanitaria.

"Al principio todo era muy extraño. Afortunadamente, los servicios médicos del Madrid fueron muy rápidos en avisarnos. Desde un primer momento, el míster y el cuerpo técnico han estado muy encima de nosotros. Uno no echa de menos las cosas pequeñas hasta que las pierde: dar un paseo, ir al cine, el contacto con los compañeros...", afirmó.

Con respecto a su entrenamiento, Vinicius habló por todos sus compañeros: "No creo que haya ganado en músculo. Todos lo hemos ganado porque hemos trabajado muy duro y de una manera diferente a la que hemos hecho en nuestras vidas. He escuchado a Zidane decir que aprendió cosas hasta el último entrenamiento de su carrera y yo tengo la misma sensación".

El atacante supo desde primera hora las consecuencias y las exigencias que traía ser jugador del Real Madrid, pero aseguró que estaba preparado.

"La gente quería ver de inmediato a un buen jugador y a un chico al que no le debía afectar nada, pero yo estaba preparado para eso y para trabajar en silencio. Fichar por el mejor club del mundo tiene lo que tiene y tienes que ser bueno todos los días y rodeado de los mejores del mundo", continuó.

En varias ocasiones, a Vinicius le han llovido las críticas por su falta de definición y resolución en algunas jugadas y él mismo sabe que no tiene mucho que mejorar.

"No me molestó que se hablara de mi falta de puntería. Soy el primero que sabe que tiene que mejorar. Creer que ya no tengo que mejorar algo es faltarle al respeto a mi profesión. Soy muy exigente conmigo mismo y cuando no juego lo que pienso es que tengo un día menos para trabajar y para demostrar que tengo un hueco", expresó.

En cuanto a los objetivos del Real Madrid, el foco está puesto en LaLiga y en la Champions League."Tenemos muchas ganas de volver y de ganar y queremos ganar esta Liga por la afición. Tenemos por delante la misión de no fallar y no vamos a fallar", acabó.