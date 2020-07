"No me molestan las críticas, el Madrid es el club más importante de la historia"

Zidane contestó a las preguntas de los periodistas relativas al partido contra el Granada, un duelo clave para el Real Madrid en la lucha por el título de Liga. Los blancos quieren recuperar la distancia de cuatro puntos con el Barcelona.

Sin cuentas y con Hazard

El francés empezó hablando del estado físico de la plantilla: "Es la última semana y vienen tres partidos. Es la semana más difícil de todas y la más importante. Toda nuestra energía está en el partido de este domingo"

Y no se quiso mojar sobre si sería justo que el Barça ganara esta Liga: "Ganará LaLiga el que tenga más puntos".

"Un equipo es un equilibrio constante. Me alegro del trabajo defensivo por Courtois y por todo el equipo. Este equipo siempre quiere hacer cosas grandes"

Zidane va partido a partido y no hace cuentas: "No hay ninguna cuenta ni cuento. Es pensar solo en el partido del domingo"

Además, el técnico del Madrid confirmó que Hazard está disponible: "Hazard está bien, está con nosotros, ya veréis si juega"

Las críticas y Dupont

"Después del parón la suerte ha sido volver a jugar para los jugadores y para todos. La situación es la que hay y vamos a intentar seguir con lo que estamos haciendo", afirmó sobre cuál sería la situación si no hubiera existido un parón.

"Las críticas ni me molestan ni me extrañan. Siempre es el mismo debate. Demostramos que somos buenos en cada partido, cada entrenamiento", dijo al ser preguntado sobre si juega bien el Madrid.

"Cada uno opinará de lo que piensa del Real Madrid porque es el club más importante de la historia y esto no va a cambiar nunca", agregó.

Zidane tampoco quiso pronunciar sobre el mercado y la plantilla de cara al próximo curso: "Mi meta y de los jugadores es el partido del domingo. El resto lo vamos a hablar después cuando tengamos tiempo"

"Es un partido muy complicado, muy difícil y nuestra fuerza y energía tienen que estar solo en eso", explicó.

"Dupont es un preparador físico muy bueno. Hay mucha gente competente en el club y él es un preparador físico nuevo que está haciendo un gran trabajo", afirmó sobre el preparador.

El VAR, James, Mendy y la presión

Tampoco quiso polémica al ser preguntado por el VAR y las declaraciones del Barcelona: "Cada uno puede opinar lo que quiera, yo no me meto con las opiniones de los demás"

"Lo que estamos haciendo es darlo todo en el campo y estamos haciendo un gran esfuerzo cada día. Es lo que me interesa", apuntó el galo.

Además, Zidane habló de James y de Mendy: "James es un jugador importante, siempre lo ha demostrado. Felicitarle por su cumple"

"No voy a despreciar a ningún jugador. Todos son importantes", añadió, pero no reveló si el colombiano será convocado

"Mendy no me sorprende. Fue una petición mía y es un jugador que tiene mucho talento y muy joven. Tiene futuro y lo está demostrando. No se puede comparar con Marcelo porque Marcelo es Marcelo y Mendy es Mendy", afirmó sobre el defensa.

Por último, el francés fue preguntado por la gestión de la presión: "La presión es obligatoria porque es la que nos lleva a los partidos. Es lo que nos gusta, jugar y ganar. No me fijo en los demás partidos, solo pienso en del domingo".